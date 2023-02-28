السوداني يستقبل وفد منظمة الشفافية الدولية

السوداني يستقبل وفد منظمة الشفافية الدولية

إستقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الإثنين وفد منظمة الشفافية الدولية بحضور سفيري الإتحاد الأوروبي وألمانيا لدى العراق.



وجرى خلال اللقاء إستعراض جهود الحكومة في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، والخطوات العملية المتخذة على هذا المسار.



وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء عزم الحكومة مكافحة الفساد الذي يشكل أحد أهم أولويات البرنامج الحكومي.



كما جدد رغبة العراق في الإفادة من التجارب الدولية وخبرات منظمة الشفافية في مكافحة الفساد.



من جانبه، أكد وفد المنظمة دعمه الجهود العراقية لتطوير آليات مكافحة الفساد بما يضمن إحراز تقدم في هذا الإطار.



كما أعرب الوفد عن تلمسه الإرادة الحقيقية لدى الحكومة العراقية في مكافحة الفساد، وهو ما دفع الوفد إلى زيارة العراق.



وشهد اللقاء التأكيد المتبادل على أن محاربة الفساد مسؤولية تضامنية تستلزم تعاون مؤسسات المجتمع المدني والجهات المستقلة، فضلًا عن القضاء وباقي السلطات.