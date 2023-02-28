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واشنطن تؤكد دعمها "إستقلالية" المؤسسات الإنتخابية في المكسيك
أخبار دولية
2023-02-28 | 00:13
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واشنطن تؤكد دعمها "إستقلالية" المؤسسات الإنتخابية في المكسيك
واشنطن تؤكد دعمها "إستقلالية" المؤسسات الإنتخابية في المكسيك
أكدت الولايات المتحدة الإثنين أنها تدعم "إستقلالية" المؤسسات الإنتخابية في المكسيك، وذلك غداة تظاهرة جرت في العاصمة مكسيكو وشارك فيها عشرات الآلاف إحتجاجًا على إصلاح إنتخابي تقول المعارضة إنه يقوض نزاهة الهيئة المسؤولة عن تنظيم الإنتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان إن "الديمقراطيات السليمة تستفيد من مؤسسات قوية ومن تعددية الأصوات".
وأضاف أن "الولايات المتحدة تدعم هيئات إنتخابية مستقلة وذات موارد كافية بما يعزز العملية الديمقراطية وسيادة القانون".
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