مئات البيروفيين يتجهون إلى ليما لمعاودة التظاهرات

مئات البيروفيين يتجهون إلى ليما لمعاودة التظاهرات

غادر مئات البيروفيين الإثنين مناطق في جبال الأنديس في جنوب البلاد متجهين إلى ليما لمعاودة التظاهرات ضد الرئيسة دينا بولوارتي التي أسفرت عن سقوط 48 قتيلًا.



وتجمع أبناء من مدينة خولي في منطقة بونو التي تبعد 1400 كيلومتر جنوب شرق العاصمة بعد ظهر الإثنين بالتوقيت المحلي لوداع نحو 140 شخصًا كانوا يستعدون لركوب حافلتين متجهتين إلى ليما.



وغادر المتظاهرون وغالبيتهم من الرجال مدينتهم وسط تصفيق ابناء المنطقة.