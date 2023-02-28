الجيش الأوكراني: وضع "متوتر للغاية" حول باخموت

الجيش الأوكراني: وضع "متوتر للغاية" حول باخموت



أقر قائد القوات البرية الأوكرانية الكسندر سيرسكي أن الوضع "متوتر للغاية" حول مدينة باخموت في شرق أوكرانيا التي يحاول الروس الإستيلاء عليها منذ الصيف وحيث احرزوا بعض التقدم في الأسابيع الأخيرة.



ونقل مركز الاعلام الرسمي للجيش عن سيرسكي قوله "الوضع في محيط باخموت متوتر للغاية. أرسل العدو الوحدات الأكثر جهوزية في (المجموعة المسلحة) فاغنر التي تحاول خرق دفاعات قواتنا ومحاصرة المدينة".





