ستولتنبرغ: أوكرانيا ستصبح عضوًا في حلف شمال الأطلسي لكن على المدى الطويل

ستولتنبرغ: أوكرانيا ستصبح عضوًا في حلف شمال الأطلسي لكن على المدى الطويل



أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الثلاثاء أن أوكرانيا ستصبح عضوًا في الحلف لكن على المدى الطويل، في الوقت الذي تطلب فيه كييف الإنضمام إلى الناتو في مواجهة الغزو الروسي.



وقال ستولتنبرغ خلال زيارة إلى فنلندا إن دول حلف شمال الأطلسي موافقة على أن تصبح أوكرانيا عضوًا في التحالف، لكن في الوقت ذاته هذا احتمال على المدى الطويل، داعيًا إلى بناء إطار لتجنب أي غزو جديد في المستقبل.