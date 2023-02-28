تحطم مسيرة في منطقة موسكو وحاكم في المنطقة يتحدث عن استهداف منشآت مدنية

تحطّمت طائرة مسيّرة قرب قرية في منطقة موسكو، حسبما أفاد حاكم محلّي، مشيراً إلى أنّ الطائرة كانت "على الأرجح" تستهدف بنية تحتية مدنية، وسط مخاوف من هجمات أوكرانية في روسيا.



وأكد الحاكم اندري فوروبيوف عبر تلغرام، أن ليس هناك ضحايا، ولا دمار على الأرض، مضيفاً أنّ المسيّرة تحطّمت قرب قرية غوباستوفو على بعد حوالى 100 كيلومتر جنوب شرق موسكو.