سوناك في إيرلندا الشمالية لإقناع ممثليها بإيجابيات الاتفاق "التاريخي" مع الاتحاد الأوروبي

وصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إيرلندا الشمالية اليوم، لإقناع الأطراف المختلفة بالاتفاق "التاريخي" الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي حول التجارة في مرحلة ما بعد بريكست.



وتم التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع عقده سوناك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في ويندسور قرب لندن.



ويأتي هذا الاتفاق بعد محادثات مضنية استمرّت أكثر من عام حول "بروتوكول إيرلندا الشمالية" الذي أثار توتّرا في المقاطعة بعد 25 عاما على اتفاق سلام تاريخي وضع حدّا لنزاع مسلّح استمرّ ثلاثة عقود.



ويحكم بروتوكول إيرلندا الشمالية الموقّع في كانون الثاني 2020 انتقال السلع بين هذا الإقليم البريطاني وبقية مناطق المملكة المتّحدة. وإيرلندا الشمالية هي المنطقة البريطانية الوحيدة التي لها حدود برّية مع الاتحاد الأوروبي.



لكن رغم أن هذا التعديل حظي بترحيب واسع، ينبغي أن يحصل على دعم الوحدويين، وهو أمر ضروري من أجل استئناف تقاسم السلطة في المقاطعة.



ويعارض الحزب الوحدوي الديمقراطي، أكبر الأحزاب الموالية للمملكة المتحدة في إيرلندا الشمالية، البروتوكول ويرفض منذ عام الانخراط في حكومة ائتلافية في بلفاست.



وقال سوناك لإذاعة "بي بي سي" إن هذا الاتفاق "سيحدث فرقا إيجابيا كبيرا".



وأضاف: "وهذا ما سأتحدث عنه اليوم مع الناس، وسأستمع إليهم وأشرح كيف سيحدث هذا الاتفاق فرقا إيجابيا".