أكثر من 50 ألف قتيل جراء الزلزال المدمر في تركيا وسوريا

تجاوز عدد القتلى جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا المجاورة عتبة الخمسين ألفاً، بعد ارتفاع إجمالي القتلى في سوريا بناء على مقاطعة احصاءات وثّقتها جهات عدة.



وبلغ عدد القتلى في سوريا وحدها 5951 شخصاً، في حصيلة شبه نهائية استندت إلى مطابقة وكالة فرانس برس إحصاءات وثقتها جهات عدة، في وقت أحصت الهيئة العامة التركية لإدارة الكوارث "آفاد" مقتل 44,374 شخصاً.