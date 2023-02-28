وزير الأمن القومي الإسرائيلي يعلن توقيف فلسطيني

وزير الأمن القومي الإسرائيلي يعلن توقيف فلسطيني "كان يخطط لاغتياله"



أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مساء الثلاثاء أنّ الشرطة الإسرائيلية أوقفت "قبل بضعة أسابيع فلسطينياً كان يخطّط لاغتياله".



وجاء في بيان للوزير أنّ "الشرطة بالتعاون مع شين بيت، جهاز الأمن الداخلي، أوقفت عربياً مشتبهاً به يقيم في القدس كان يخطّط لاغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".



وتابع البيان أنّ المشتبه به جمع معلومات حول تنقّلات الوزير وتلقّى أموالاً من "عناصر إرهابيين من بلد مجاور" لارتكاب جريمته، من دون تحديد البلد المشار إليه.



ونقل البيان عن الوزير تأكيده أنّه سيمضي قدماً بسياسته الأمنية اليمينية والمتشدّدة "من أجل الانتصار على الإرهاب وإعادة الأمن والسيادة إلى الشوارع".

