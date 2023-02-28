زيلينسكي: المعارك "لا تنفكّ تحتدم" قرب باخموت

زيلينسكي يقول إن المعارك "لا تنفكّ تحتدم" قرب باخموت



أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الثلاثاء أنّ "المعارك لا تنفكّ تحتدم" في محيط باخموت، المدينة الواقعة في شرق البلاد والتي تحاول القوات الروسية منذ أشهر الاستيلاء عليها.



وقال زيلينسكي في رسالته المصوّرة المسائية اليومية: "أكبر المصاعب هي، كما في السابق، في باخموت. روسيا لا تحصي رجالها على الإطلاق، إنّها ترسلهم لمهاجمة مواقعنا بدون توقّف. المعارك لا تنفكّ تحتدم".