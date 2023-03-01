إردوغان يعلن ابقاء موعد الانتخابات التركية في 14 أيار رغم الزلزال

الرئيس التركي استنكر الانتقادات الموجهة لحكومته على إدارتها للكارثة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا ستجرى في 14 أيار كما هو مخطط له، على الرغم من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 شباط.



واستنكر الرئيس التركي الانتقادات الموجهة لحكومته على إدارتها للكارثة، قائلا: "سنعطيهم الرد المناسب في 14 أيار".