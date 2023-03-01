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السوداني يستقبل غوتيريش: استعراضٌ لآفاق التعاون في ملفات النازحين والدور الدولي المطلوب
أخبار دولية
2023-03-01 | 06:14
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السوداني يستقبل غوتيريش: استعراضٌ لآفاق التعاون في ملفات النازحين والدور الدولي المطلوب
السوداني يستقبل غوتيريش
بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، الذي وصل إلى العاصمة بغداد مساء أمس، العلاقات الثنائية بين العراق والمنظمة الدولية، واستعرضا آفاق التعاون في ملفات النازحين والدور الدولي المطلوب، ومواجهة تحديات المناخ والحاجة للمساعدة الدولية في هذا الملف، وكذلك جهود العراق في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، ودوره الريادي في خفض التوترات بالمنطقة وضمان استقرارها.
وقدّم السوداني شكره لبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، وجهودها في مساعدة العراق بمراحل مختلفة. وأكد سيادته أن العراق تجاوز أزمته السياسية، وتركزت جهوده على التحديات الاقتصادية والبيئية، وقد وضعت الحكومة عدة أولويات لمواجهة تلك التحديات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي أن انتصار العراق على عصابات داعش الإرهابية، حصل لتلاحم العراقيين وإيمانهم بالتعايش السلمي، ليصبح العراق اليوم مفتاحاً لحل الكثير من أزمات المنطقة، والقيام بدور إيجابي في تسوية الأزمات الإقليمية.
أيضان استعرض خلال اللقاء، خطط الحكومة لتطوير قطاع الشباب واستثمار قدراتهم وإمكانياتهم، وسعيها لتنويع الاقتصاد، فضلاً عن انتهاجها مبدأ الشراكات الاقتصادية المتعددة في علاقاتها الخارجية.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة من جانبه زيارته للعراق بالمميزة، مؤكدا دعم المجتمع الدولي للعراق في ملف التحديات المناخية، وملف النازحين، مشيداً بأولويات الحكومة وتركيزها على ملف مكافحة الفساد وثمن قرارها لإعادة النازحين إلى مناطقهم، ووصفه بالقرار الشجاع والإيجابي.
وأكد غوتيريش استعداد الأمم المتحدة لدعم حكومة العراق إزاء التحديات التي تواجهها، معرباً عن تفاؤله بما تقوم به الحكومة العراقية من جهود في جميع المجالات.
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