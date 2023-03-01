الجيش الروسي يؤكد صد هجوم "كثيف" بالمسيرات في القرم

أعلن الجيش الروسي أنه صد هجومًا مكثفًا بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، معلنا إسقاط 10 طائرات مسيرة أو تعطيلها.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "أحبطت محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم مكثف بطائرات بدون طيار على منشآت في شبه جزيرة القرم"، مضيفة أنه تم إسقاط ست طائرات مسيرة و"تعطيل" أربع أخرى.