لوكاشينكو: بيلاروسيا تدعم "تماما" المقترحات الصينية بشأن أوكرانيا

لوكاشينكو: بيلاروسيا تقوم بحملة نشطة من أجل مقترحات السلام

أعلن رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو حليف موسكو الذي يزور الصين حاليا، أنه يؤيد تماما المقترحات الصينية لتسوية النزاع في أوكرانيا التي تم كشفها الاسبوع الماضي.



وقال لوكاشينكو خلال مباحثات في بكين مع الزعيم الصيني شي جينبينغ: "إن بيلاروسيا تقوم بحملة نشطة من أجل مقترحات السلام وتدعم بالكامل مبادرتكم للأمن الدولي".



ونقل المكتب الاعلامي للرئاسة البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله: "جرى لقاء اليوم في فترة صعبة للغاية يتطلب مقاربات جديدة غير معهودة وقرارات سياسية مسؤولة يجب أن تهدف قبل كل شيء إلى تجنب مواجهة عالمية لن يكون فيها رابح".



والجمعة الماضي بعد مرور عام على اندلاع الهجوم الروسي على أوكرانيا، نشرت بكين وثيقة من 12 نقطة تدعو بشكل خاص موسكو وكييف إلى إجراء محادثات سلام.



وفي حين سعت الصين إلى فرض نفسها كوسيط في هذا النزاع، فإن موقفها كحليف لروسيا يجعلها غير مؤهلة في نظر الغربيين الذين يدعمون من جانبهم أوكرانيا.



من جهتها، تعتبر بيلاروسيا جارة أوكرانيا، طرفا رئيسيا في النزاع. ولم ترسل البلاد جنودا للقتال مباشرة إلى جانب الجيش الروسي لكن أراضيها تستخدم قاعدة خلفية لقوات موسكو.