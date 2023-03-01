بلينكن: "لا خطط" للقاء وزيري الخارجية الروسية والصينية خلال اجتماع مجموعة العشرين

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه لن يلتقي وزيري الخارجية الروسي أو الصيني خلال اجتماع مجموعة العشرين هذا الأسبوع في نيودلهي، متهمًا موسكو بأنها لا تبدي جدية بالنسبة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.



وقال بلينكن للصحافيين في طشقند قبل توجهه إلى نيودلهي: "ليس لدي أي خطط لرؤية أي منهما في مجموعة العشرين"، مضيفا أنه يتوقع المشاركة في جلسات جماعية معهم.



ورفض بلينكن مقابلة لافروف شخصيًا منذ الغزو الأوكراني، كما رفض تصريحات روسيا حول استعدادها لمناقشة الحرب التي شنها الرئيس فلاديمير بوتين.



وقال بلينكن :"إذا كانت روسيا - الرئيس بوتين - مستعدة حقًا للانخراط في دبلوماسية هادفة ضرورية لإنهاء العدوان، فسنكون بالطبع أول من يعمل للانخراط فيها، لكن لا يوجد أي دليل على ذلك".



وأضاف: "السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت روسيا ستصل إلى نقطة تكون فيها على استعداد حقيقة لإنهاء عدوانها وأن تفعل ذلك بطريقة تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة."