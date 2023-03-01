البرلمان الفنلندي يوافق مسبقا على دخول البلاد إلى حلف شمال الأطلسي

وافق البرلمان الفنلندي بغالبية ساحقة، على دخول البلاد إلى حلف شمال الأطلسي، في حين لا يزال انضمام هذا البلد الواقع في شمال أوروبا بحاجة إلى مصادقة تركيا والمجر.



وأقرّ النواب الفنلنديون قانونا يسمح بانضمام فننلدا إلى الحلف بعدما أيده 184 عضوا وعارضه سبعة.