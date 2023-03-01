الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
26
o
الجنوب
28
o
البقاع
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المجهول
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
26
o
الجنوب
28
o
البقاع
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البرلمان الفنلندي يوافق مسبقا على دخول البلاد إلى حلف شمال الأطلسي
أخبار دولية
2023-03-01 | 07:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
البرلمان الفنلندي يوافق مسبقا على دخول البلاد إلى حلف شمال الأطلسي
وافق البرلمان الفنلندي بغالبية ساحقة، على دخول البلاد إلى حلف شمال الأطلسي، في حين لا يزال انضمام هذا البلد الواقع في شمال أوروبا بحاجة إلى مصادقة تركيا والمجر.
وأقرّ النواب الفنلنديون قانونا يسمح بانضمام فننلدا إلى الحلف بعدما أيده 184 عضوا وعارضه سبعة.
آخر الأخبار
أخبار دولية
البرلمان الفنلندي
حلف شمال الأطلسي
فنلندا
بلينكن: "لا خطط" للقاء وزيري الخارجية الروسية والصينية خلال اجتماع مجموعة العشرين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:04
البرلمان الفنلندي يوافق مسبقا على دخول البلاد إلى حلف شمال الأطلسي
آخر الأخبار
07:04
البرلمان الفنلندي يوافق مسبقا على دخول البلاد إلى حلف شمال الأطلسي
0
أخبار دولية
2023-01-29
إردوغان: تركيا قد توافق على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي... ماذا عن السويد؟
أخبار دولية
2023-01-29
إردوغان: تركيا قد توافق على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي... ماذا عن السويد؟
0
أخبار دولية
2022-12-08
السويد وفنلندا تسعيان في واشنطن لنيل ضوء أخضر تركي بشأن الانضمام لحلف شمال الأطلسي
أخبار دولية
2022-12-08
السويد وفنلندا تسعيان في واشنطن لنيل ضوء أخضر تركي بشأن الانضمام لحلف شمال الأطلسي
0
أخبار دولية
2023-02-28
ستولتنبرغ: أوكرانيا ستصبح عضوًا في حلف شمال الأطلسي لكن على المدى الطويل
أخبار دولية
2023-02-28
ستولتنبرغ: أوكرانيا ستصبح عضوًا في حلف شمال الأطلسي لكن على المدى الطويل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:34
بلينكن: "لا خطط" للقاء وزيري الخارجية الروسية والصينية خلال اجتماع مجموعة العشرين
أخبار دولية
07:34
بلينكن: "لا خطط" للقاء وزيري الخارجية الروسية والصينية خلال اجتماع مجموعة العشرين
0
أخبار دولية
06:59
لوكاشينكو: بيلاروسيا تدعم "تماما" المقترحات الصينية بشأن أوكرانيا
أخبار دولية
06:59
لوكاشينكو: بيلاروسيا تدعم "تماما" المقترحات الصينية بشأن أوكرانيا
0
أخبار دولية
06:51
مدير منظمة الصحة العالمية يتفقد مستشفيات في شمال غرب سوريا في أول زيارة بعد الزلزال
أخبار دولية
06:51
مدير منظمة الصحة العالمية يتفقد مستشفيات في شمال غرب سوريا في أول زيارة بعد الزلزال
0
أخبار دولية
06:33
الجيش الروسي يؤكد صد هجوم "كثيف" بالمسيرات في القرم
أخبار دولية
06:33
الجيش الروسي يؤكد صد هجوم "كثيف" بالمسيرات في القرم
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-02-28
نقابة المستشفيات عقدت اجتماعاً طارئاً: المستشفيات لا ترى حلاً الا بدولرة فواتيرها وفق آلية تحفظ حقوقها وتؤمن اسمتراريتها
أخبار لبنان
2023-02-28
نقابة المستشفيات عقدت اجتماعاً طارئاً: المستشفيات لا ترى حلاً الا بدولرة فواتيرها وفق آلية تحفظ حقوقها وتؤمن اسمتراريتها
0
أمن وقضاء
2023-02-28
دورية لأمن الدولة توقف سوريا لسرقته دراجة نارية في الوزاني
أمن وقضاء
2023-02-28
دورية لأمن الدولة توقف سوريا لسرقته دراجة نارية في الوزاني
0
أمن وقضاء
2023-02-28
وفاة سورية وطفلها في حريق في مخيم الشفق في عرسال
أمن وقضاء
2023-02-28
وفاة سورية وطفلها في حريق في مخيم الشفق في عرسال
0
آخر الأخبار
2023-01-16
عقيص من الرملة البيضاء: لسنا بمواجهة لا مع القوى الامنية ولا مع القضاء مهما اخطأ بحقنا بل مشكلتنا بالسياسة والغرف المغلقة التي تريد ان تطمس الحقيقة
آخر الأخبار
2023-01-16
عقيص من الرملة البيضاء: لسنا بمواجهة لا مع القوى الامنية ولا مع القضاء مهما اخطأ بحقنا بل مشكلتنا بالسياسة والغرف المغلقة التي تريد ان تطمس الحقيقة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:49
ساعات ويحال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى التقاعد.. اليكم المزيد من التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
07:49
ساعات ويحال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى التقاعد.. اليكم المزيد من التفاصيل
0
أخبار لبنان
06:47
المطارنة الموارنة: نناشد المعنيين وضعَ حدٍّ نهائي للصراع العبثي المدمِّر في القضاء كما المصارف
أخبار لبنان
06:47
المطارنة الموارنة: نناشد المعنيين وضعَ حدٍّ نهائي للصراع العبثي المدمِّر في القضاء كما المصارف
0
أخبار لبنان
06:28
لجنة الأشغال العامة والنقل قامت بزيارة الى مقر هيئة إدارة السير والمركبات والآليات في الدكوانة
أخبار لبنان
06:28
لجنة الأشغال العامة والنقل قامت بزيارة الى مقر هيئة إدارة السير والمركبات والآليات في الدكوانة
0
أخبار لبنان
06:27
الدولرة الشاملة في السوبرماركت بدأت.. فكيف بدت صورة اليوم الأول؟
أخبار لبنان
06:27
الدولرة الشاملة في السوبرماركت بدأت.. فكيف بدت صورة اليوم الأول؟
0
أخبار لبنان
05:57
مدير عام الامن العام بالوكالة الياس بيسري: سنكون على قدر المسؤولية والثقة التي منحتموها لنا
أخبار لبنان
05:57
مدير عام الامن العام بالوكالة الياس بيسري: سنكون على قدر المسؤولية والثقة التي منحتموها لنا
0
تقارير نشرة الاخبار
05:12
سافيو هيكل سفير الموسيقى العربية اللبنانية في فرنسا!
تقارير نشرة الاخبار
05:12
سافيو هيكل سفير الموسيقى العربية اللبنانية في فرنسا!
0
أخبار لبنان
04:10
اللواء ابراهيم: واجبي الوطني والعملي يفرضان علي ان اكون في اي موقع يخدم الانسان
أخبار لبنان
04:10
اللواء ابراهيم: واجبي الوطني والعملي يفرضان علي ان اكون في اي موقع يخدم الانسان
0
أخبار لبنان
02:04
محال السوبرماركت بدأت اليوم التسعير بالدولار.. كيف تبدو الصورة؟
أخبار لبنان
02:04
محال السوبرماركت بدأت اليوم التسعير بالدولار.. كيف تبدو الصورة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
تطبيق الـchatGPT يدخل بعض المناهج التعليمية .. "بيعمل شغلكن محلكن"
تقارير نشرة الاخبار
14:19
تطبيق الـchatGPT يدخل بعض المناهج التعليمية .. "بيعمل شغلكن محلكن"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
09:16
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر شباط 2023
اقتصاد
09:16
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر شباط 2023
2
أخبار لبنان
10:17
تسعيرة جديدة لربطة الخبز..
أخبار لبنان
10:17
تسعيرة جديدة لربطة الخبز..
3
اقتصاد
03:11
ارتفاع بأسعار المحروقات...
اقتصاد
03:11
ارتفاع بأسعار المحروقات...
4
اقتصاد
11:07
ارتفاع الدولار الجمركي من ١٥ ألفا إلى ٤٥ ألف ليرة لبنانية
اقتصاد
11:07
ارتفاع الدولار الجمركي من ١٥ ألفا إلى ٤٥ ألف ليرة لبنانية
5
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ما هو سرّ الحفرة العميقة في أعالي البقاع الشمالي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ما هو سرّ الحفرة العميقة في أعالي البقاع الشمالي؟
6
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بعد سنوات من التعنيف والايذاء قتلها في الشارع وسار بدم بارد
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بعد سنوات من التعنيف والايذاء قتلها في الشارع وسار بدم بارد
7
أمن وقضاء
11:50
تفاصيل جديدة بشأن قضيّة خطف الشيخ أحمد الرفاعي وقتله (صور)
أمن وقضاء
11:50
تفاصيل جديدة بشأن قضيّة خطف الشيخ أحمد الرفاعي وقتله (صور)
8
تقارير نشرة الاخبار
13:57
تطور من خارجِ السياق في الملف المتصل باللواء عباس إبراهيم
تقارير نشرة الاخبار
13:57
تطور من خارجِ السياق في الملف المتصل باللواء عباس إبراهيم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store