الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جوليا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
19
o
الجنوب
18
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مصر تعود الى التوقيت الصيفي من أجل ترشيد استهلاك الطاقة
أخبار دولية
2023-03-01 | 11:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
مصر تعود الى التوقيت الصيفي من أجل ترشيد استهلاك الطاقة
مصر تعود الى التوقيت الصيفي من أجل ترشيد استهلاك الطاقة
قررت مصر العودة الى العمل بالتوقيت الصيفي الذي يعني تغيير الساعة مرتين سنويا من أجل "ترشيد استهلاك الطاقة" في بلد يقع تحت عبء الديون ويعاني أزمة اقتصادية خانقة أدت الى قفزات في التضخم.
وأعلنت الحكومة الموافقة على تغيير الساعة اعتبارا من يوم الجمعة الأخير من شهر نيسان حتى يوم الجمعة الأخير من تشرين الأول كل عام، وهو تقليد كانت الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان تخلت عنه قبل قرابة عشر سنوات.
وتسعى مصر، وهي واحدة من 5 دول في العالم تعد الأكثر عرضة للعجز عن سداد ديونها الخارجية، الى خفض استهلاكها المحلي من الطاقة من أجل زيادة كمية صادرتها من النفط والغاز وبالتالي زيادة مواردها بالدولار.
وسبق أن أعلنت السلطات خفض إضاءة الأماكن العامة ويحتمل أن تزيد أسعار الكهرباء في حزيران في وقت تعاني فيه ألأسر المصرية من تضخم بلغ 26,5% وفق الأرقام الرسمية.
وعرضت السلطات كذلك العديد من الأصول المملوكة للدولة للبيع اذ أن القرض الذي حصلت عليه القاهرة نهاية 2022 من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار كان مصحوبا بشروط من بينها خصخصة العديد من الشركات العامة والإبقاء على سعر صرف مرن للجنيه المصري بحيث يعكس قيمته الحقيقية.
آخر الأخبار
أخبار دولية
مصر
التوقيت الصيفي
استهلاك الطاقة
التالي
سقوط 29 قتيلاً على الأقلّ و85 جريحاً في حادث تصادم بين قطارين في اليونان
الاتّحاد الأوروبي يعتزم تجديد العمل بآلية خفض استهلاك الغاز
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
13:22
اعلان جديد لحاكم مصرف لبنان... اليكم التفاصيل
اقتصاد
13:22
اعلان جديد لحاكم مصرف لبنان... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
2023-02-28
المولوي يلتقي نظيره المصري.. وتشديدٌ على أهمية التعاون الأمني
أخبار لبنان
2023-02-28
المولوي يلتقي نظيره المصري.. وتشديدٌ على أهمية التعاون الأمني
0
اقتصاد
2023-02-28
مصرف لبنان يعلن حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم
اقتصاد
2023-02-28
مصرف لبنان يعلن حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم
0
أخبار لبنان
2023-02-28
زوار السراي نقلا عن ميقاتي: خطوة عويدات لجهة تنظيم آلية تطبيق احكام قانون السرية المصرفية المعدّل أساسية
أخبار لبنان
2023-02-28
زوار السراي نقلا عن ميقاتي: خطوة عويدات لجهة تنظيم آلية تطبيق احكام قانون السرية المصرفية المعدّل أساسية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:07
نواب أميركيون يقدّمون مشروع قانون لحظر تيك توك
أخبار دولية
16:07
نواب أميركيون يقدّمون مشروع قانون لحظر تيك توك
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
دور العراق المحوري في صلب زيارة الامين العام للامم المتحدة لبغداد
تقارير نشرة الاخبار
14:06
دور العراق المحوري في صلب زيارة الامين العام للامم المتحدة لبغداد
0
أخبار دولية
13:59
بوركينا فاسو تعلن وقف العمل باتفاق عسكري أبرمته مع فرنسا في عام 1961
أخبار دولية
13:59
بوركينا فاسو تعلن وقف العمل باتفاق عسكري أبرمته مع فرنسا في عام 1961
0
أخبار دولية
13:56
الاتحاد الأوروبي يدرس تخصيص مليار يورو لشراء ذخائر لأوكرانيا
أخبار دولية
13:56
الاتحاد الأوروبي يدرس تخصيص مليار يورو لشراء ذخائر لأوكرانيا
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2023-02-09
حاولت كلّ الطرق بلا جدوى... غادة تتحدث عن فشل زواجها الأول والسبب "الضعف الجنسي" (فيديو)
اخبار البرامج
2023-02-09
حاولت كلّ الطرق بلا جدوى... غادة تتحدث عن فشل زواجها الأول والسبب "الضعف الجنسي" (فيديو)
0
فنّ
2023-01-09
زيارة الى عادل امام تكشف حقيقة حالته الصحيّة
فنّ
2023-01-09
زيارة الى عادل امام تكشف حقيقة حالته الصحيّة
0
أخبار لبنان
2023-01-13
اطلاق تطبيق"MEDLEB" لمساعدة المريض على معرفة سعر الدواء والبدائل الموجودة... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
2023-01-13
اطلاق تطبيق"MEDLEB" لمساعدة المريض على معرفة سعر الدواء والبدائل الموجودة... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
2023-02-09
أمين السر العام للتقدمي الاشتراكي للـLBCI: الازمة الرئاسية تتعدى شخص الرئيس وحتى الآن حزب الله لن يخرج عن ترشيح فرنجية
أخبار لبنان
2023-02-09
أمين السر العام للتقدمي الاشتراكي للـLBCI: الازمة الرئاسية تتعدى شخص الرئيس وحتى الآن حزب الله لن يخرج عن ترشيح فرنجية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
نادي السفارة الأميركية الرياضي قدّم فريقه للكرة الطائرة
تقارير نشرة الاخبار
14:10
نادي السفارة الأميركية الرياضي قدّم فريقه للكرة الطائرة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
دور العراق المحوري في صلب زيارة الامين العام للامم المتحدة لبغداد
تقارير نشرة الاخبار
14:06
دور العراق المحوري في صلب زيارة الامين العام للامم المتحدة لبغداد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الاول من آذار... اليوم العالمي للدفاع المدني
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الاول من آذار... اليوم العالمي للدفاع المدني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
المنتقلة الى رحمته تعالى... النافعة بعد الموت مدينة أشباح
تقارير نشرة الاخبار
13:51
المنتقلة الى رحمته تعالى... النافعة بعد الموت مدينة أشباح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الـLBCI تبحث عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد... حق الوصول الى المعلومات ضائع
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الـLBCI تبحث عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد... حق الوصول الى المعلومات ضائع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بلبلة في السوبرماركت.. والدولار السبب
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بلبلة في السوبرماركت.. والدولار السبب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
الدولار الجمركي قد يكون في ارتفاع دائم
تقارير نشرة الاخبار
13:14
الدولار الجمركي قد يكون في ارتفاع دائم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
عباس ابرهيم … سيرة رجل دولة
تقارير نشرة الاخبار
13:11
عباس ابرهيم … سيرة رجل دولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
اللواء ابراهيم من الامن الى الشأن العام..وهذا ما يتمناه للرئيس بري
تقارير نشرة الاخبار
13:07
اللواء ابراهيم من الامن الى الشأن العام..وهذا ما يتمناه للرئيس بري
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
13:22
اعلان جديد لحاكم مصرف لبنان... اليكم التفاصيل
اقتصاد
13:22
اعلان جديد لحاكم مصرف لبنان... اليكم التفاصيل
2
اقتصاد
03:11
ارتفاع بأسعار المحروقات...
اقتصاد
03:11
ارتفاع بأسعار المحروقات...
3
فنّ
06:53
الموت يفجع زين العمر: "حزني ما بقى يخلص"
فنّ
06:53
الموت يفجع زين العمر: "حزني ما بقى يخلص"
4
أخبار لبنان
12:20
مكتب العلّامة الراحل السيد محمد حسين فضل الله: يوم الخميس في 23 آذار اول أيام شهر رمضان المبارك
أخبار لبنان
12:20
مكتب العلّامة الراحل السيد محمد حسين فضل الله: يوم الخميس في 23 آذار اول أيام شهر رمضان المبارك
5
أخبار لبنان
02:04
محال السوبرماركت بدأت اليوم التسعير بالدولار.. كيف تبدو الصورة؟
أخبار لبنان
02:04
محال السوبرماركت بدأت اليوم التسعير بالدولار.. كيف تبدو الصورة؟
6
خبر كاذب
13:04
ما صحة العثور على حاوية شحن بحري مليئة بهواتف آيفون؟
خبر كاذب
13:04
ما صحة العثور على حاوية شحن بحري مليئة بهواتف آيفون؟
7
فنّ
06:17
نادين نسيب نجيم مع خطيبها ناريغ في صورةٍ جديدة: "5 ن"
فنّ
06:17
نادين نسيب نجيم مع خطيبها ناريغ في صورةٍ جديدة: "5 ن"
8
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بلبلة في السوبرماركت.. والدولار السبب
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بلبلة في السوبرماركت.. والدولار السبب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store