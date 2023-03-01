لقاء مرتقب بين مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرئيس الإيراني

لقاء مرتقب بين مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرئيس الإيراني

يعتزم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي لقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي السبت في طهران "لاستئناف الحوار"، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي لفرانس برس الأربعاء.



وأوضح المصدر أن اللقاء مقرر "في الصباح" قبل أن يعود غروسي مساء الى فيينا حيث مقر الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وكان المسؤول قد أوضح في الأسابيع الأخيرة أنه لن يزور طهران إلا إذا كان بإمكانه مقابلة الرئيس.



وأضاف المصدر الأوروبي أنه في ظلّ تدهور التعاون، فإن غروسي "يريد أن تتاح له الفرصة لإعادة العلاقات على أعلى مستوى". وتواصلت وكالة فرانس برس مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكنها رفضت التعليق على المسألة.



وذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن رفايل غروسي "يصل إلى طهران الجمعة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مقررة السبت"، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.