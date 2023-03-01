حادث تصادم القطارين في اليونان نجم عن "خطأ بشري مأسوي"

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن خطأ بشريا تسبب بالاصطدام الذي وقع بين قطارين وأسفر عن مقتل 38 شخصا على الأقل في واحدة من أسوأ كوارث القطارات في البلاد.



وجاء في كلمة متلفزة لرئيس الوزراء الساعي لولاية جديدة في الانتخابات المقررة هذا العام : "كل شيء يشير إلى أن خطأ بشريا مأسويا كان المسبب الرئيسي" للكارثة.