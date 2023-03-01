وزير العدل الأميركي: رئيس مجموعة فاغنر الروسية "مجرم حرب"

وصف وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند الأربعاء يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر التي تقاتل في أوكرانيا، بأنه "مجرم حرب".





وأكد غارلاند خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ أن وزارة العدل تساعد أوكرانيا في التحقيق في جرائم الحرب المحتملة منذ بدء الغزو الروسي، ويشمل ذلك أنشطة مجموعة فاغنر العسكرية.





وقال المسؤول الأميركي في جلسة الاستماع "بريغوجين الذي يدير هذا الأمر هو في رأيي مجرم حرب".







