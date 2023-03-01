الاتحاد الأوروبي يدرس تخصيص مليار يورو لشراء ذخائر لأوكرانيا

يدرس الاتحاد الأوروبي تخصيص مليار يورو من الدعم الإضافي لتوفير ذخائر تشتد حاجة أوكرانيا إليها، وفق اقتراح اطلعت عليه وكالة فرانس برس الأربعاء.





يسارع داعمو أوكرانيا لزيادة إمدادها بقذائف من عيار 155 ملم في ظلّ تحذيرات من أن كييف تعاني نقصا حادا في مواجهة هجوم روسي متصاعد.





ويقدر مسؤولون أوروبيون أن القوات الأوكرانية تستخدم ما يصل إلى سبعة آلاف قذيفة يوميا، بينما تطلق القوات الروسية نحو 50 ألف قذيفة.