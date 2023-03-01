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بوركينا فاسو تعلن وقف العمل باتفاق عسكري أبرمته مع فرنسا في عام 1961
أخبار دولية
2023-03-01 | 13:59
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بوركينا فاسو تعلن وقف العمل باتفاق عسكري أبرمته مع فرنسا في عام 1961
أعلنت بوركينا فاسو وقف العمل ب"اتفاق المساعدة العسكرية" الموقع عام 1961 مع فرنسا، بعد أسابيع من طلبها سحب القوات الفرنسية من هذا البلد الذي يشهد أعمال عنف ينفذها جهاديون.
في رسالة وجهتها وزارة الخارجية في بوركينا فاسو إلى باريس بتاريخ الثلاثاء، حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، أعلنت واغادوغو "وقف العمل باتفاق المساعدة العسكرية المبرم في باريس في 24 نيسان 1961 بين جمهورية فولتا العليا والجمهورية الفرنسية".
تمنح بوركينا "فترة شهر واحد" بعد استلام هذه الرسالة من أجل "مغادرة جميع الجنود الفرنسيين العاملين في الإدارات العسكرية في بوركينا فاسو بشكل نهائي".
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