فض اعتصام في النروج للسكان الأصليين والناشطة غريتا تونبرغ احتجاجا على تشغيل توربينات هوائية

فض اعتصام في النروج للسكان الأصليين والناشطة غريتا تونبرغ احتجاجا على تشغيل توربينات هوائية

فضّت الشرطة النروجية بالقوة اعتصاما للناشطة في مجال البيئة غريتا تونبرغ ونشطاء من السكان الأصليين كانوا قد حاصروا مقار وزارات في النروج احتجاجا على تشغيل توربينات هوائية أقيمت في أراض لتربية حيوانات الرنة.



وفرّقت الشرطة بالقوة المشاركين في التحرّك الذي نظّم احتجاجا على تشغيل التوربينات في أراض لتربية حيوانات الرنة في منطقة فوسن في غرب النروج.



وأبعد عنصران في الشرطة تونبرغ بعدما أعاقت عبور أحد الأبواب في وزارة المالية، وفق مشاهد بثّها التلفزيون النروجي.



ولا تزال التوربينات الهوائية في وضعية تشغيل على الرغم من إصدار المحكمة النروجية العليا قبل أكثر من عام حكما اعتبرت فيه أن المشروع ينتهك حق عائلات من قومية "سامي" للسكان الأصليين في تربية حيوانات الرنة.