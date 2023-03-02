الشرطة الإسرائيلية تشتبك مع متظاهرين ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب

الشرطة الإسرائيلية تشتبك مع متظاهرين ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب

إشتبكت الشرطة الإسرائيلية الأربعاء مع متظاهرين خرجوا في تل أبيب ضد برنامج الإصلاح القضائي، وذلك بعد أن صوت البرلمان بالقراءة الأولى على مشروعين ضمن البرنامج المثير للجدل.



وأكد صحافيو وكالة فرانس برس إستخدام الشرطة قنابل الصوت وخراطيم المياه وعناصر الخيالة لتفريق المتظاهرين.



وقالت الشرطة إنها إعتقلت 39 متظاهرًا بسبب أعمال شغب وعدم الإمتثال لتعليمات مسؤولي الشرطة.



وبحسب الشرطة، نقل 11 متظاهرًا إلى مستشفى إيخلوف في تل أبيب.



من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: "الحق بالتظاهر ليس حقا بالفوضى".



ووفق نتانياهو، فإن الشرطة تتحرك ضد المخالفين للقانون الذين يعطلون الحياة اليومية للمواطنين الإسرائيليين.