البيت الأبيض قلق من تداعيات مدمرة لحظر قضائي محتمل لحبوب الإجهاض

البيت الأبيض قلق من تداعيات مدمرة لحظر قضائي محتمل لحبوب الإجهاض

أعرب البيت الأبيض الأربعاء عن قلقه إزاء التداعيات "المدمرة" لقرار يحتمل أن يصدره قاض محافظ ويفرض بموجبه حظرًا على حبوب الإجهاض في سائر أنحاء الولايات المتحدة.



وقالت المتحدثة بإسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار للصحافيين إن صدور مثل هكذا قرار سيكون "غير مسبوق ومدمرًا للنساء".



وأضافت: "نحن نعمل بشكل وثيق مع وزارتي العدل والصحة لكي نكون مستعدين لهذا الإحتمال".