واشنطن تهنئ الرئيس النيجيري المنتخب وتدعو إلى الهدوء

واشنطن تهنئ الرئيس النيجيري المنتخب وتدعو إلى الهدوء

هنأت الولايات المتحدة الأربعاء مرشح الحزب الحاكم في نيجيريا بولا تينوبو على فوزه في الإنتخابات الرئاسية التي جرت السبت ودعت إلى الهدوء في أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان بعد الإتهامات التي ساقتها المعارضة بحصول عمليات تزوير.



وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن "الولايات المتحدة تهنئ شعب نيجيريا والرئيس المنتخب تينوبو وجميع القادة السياسيين على واحدة من أكثر الإنتخابات تنافسية في تاريخ الديمقراطية في الدولة الإفريقية".



وأضاف أن "هذه الإنتخابات التنافسية تمثل عصرًا جديدًا للسياسة والديمقراطية في نيجيريا".