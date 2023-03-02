حريق يتسبب بانقطاع التيار الكهربائي في أنحاء واسعة من الأرجنتين

حريق يتسبب بانقطاع التيار الكهربائي في أنحاء واسعة من الأرجنتين

أعلنت السلطات الأرجنتينية أن حريقًا إندلع قرب خطوط للتوتر العالي في خضم موجة الحر التي تجتاح البلاد أدى عصر الأربعاء إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين تقريبًا عن ملايين السكان في العديد من ولايات البلاد وأنحاء من العاصمة بونوس آيرس.



وفي العاصمة، عاد التيار الكهربائي قرابة الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي إلى محطات المترو بعدما أغرقت في الظلمة طوال ساعتين.



وبحسب وسائل الإعلام، فإن أولى إنقطاعات التيار الكهربائي سجلت بين الساعة 16:00 و17:00 وقد أدت إلى تعطل إشارات المرور وحرمان أحياء عديدة في بوينوس آيرس من التيار وغرق الكثير من محطات المترو في الظلام.