مودي في اجتماع وزاري لقمّة العشرين: "الحوكمة العالمية فشلت"

اعتبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في خطاب في افتتاح اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين في نيودلهي الخميس أنّ المؤسسات المتعدّدة الأطراف "فشلت" في مواجهة التحدّيات الأكثر إلحاحاً في العالم.





وقال مودي في كلمة مسجّلة إنّ "تجربة السنوات القليلة الماضية - الأزمة المالية والتغيّر المناخي والجائحة والإرهاب والحروب - تُظهر بوضوح أنّ الحوكمة العالمية قد فشلت".

