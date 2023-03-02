واشنطن تبيع تايوان ذخائر بقيمة 619 مليون دولار

واشنطن تبيع تايوان ذخائر بقيمة 619 مليون دولار

صادقت الولايات المتحدة على بيع تايوان ذخائر بقيمة 619 مليون دولار لطائراتها المقاتلة من طراز إف-16، على ما أعلن البنتاغون الأربعاء.



وتضم هذه الصفقة التي يتوقع أن تثير إستياء بكين مئة صاروخ عالي السرعة مضاد للرادارات من طراز إيه جي إم-88 بي "هارم" ومئتي صاروخ جو جو متوسط المدى متطور من طراز إيه آي إم-120 سي-8 "أمرام" وقاذفات صواريخ وصواريخ تدريب وهمية.



وأكدت وزارة الدفاع الأميركية أن هذه الصفقة ستعزز قدرة تايوان على ضمان الدفاع عن مجالها الجوي والأمن الإقليمي والتوافق في العمليات مع الولايات المتحدة.



وصدر هذا الإعلان في ظل توتر شديد بين واشنطن وبكين، لا سيما حول تايوان التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها متوعدة بضمها إلى البر الصيني ولو بالقوة.



من جهتها، أكدت وزارة الخارجية أن عملية بيع الأسلحة مطابقة للموقف الأميركي التقليدي حيال بكين وتايبه.



ورأت الخارجية أن دعم الولايات المتحدة لتايوان والتدابير التي اتخذها هذا البلد لتعزيز قدراته على الدفاع عن نفسه تساهم في الحفاظ على الإستقرار في مضيق تايوان والمنطقة.