شولتس يطالب الصين "عدم تزويد المعتدي الروسي السلاح"

شولتس يطالب الصين "عدم تزويد المعتدي الروسي السلاح"



حض المستشار الألماني أولاف شولتس بكين الخميس على عدم إمداد روسيا بالسلاح في حربها ضد أوكرانيا، بعدما أفادت واشنطن أن الصين تدرس هذا الإحتمال.



وقال شولتس في كلمة أمام البرلمان الألماني: "رسالتي إلى بكين واضحة: إستخدموا نفوذكم في موسكو للضغط من أجل إنسحاب القوات الروسية. ولا تزودوا المعتدي الروسي السلاح".