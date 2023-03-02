شولتس: الحلفاء الغربيون يناقشون مع كييف ضمانات أمنية مستقبلية

شولتس: الحلفاء الغربيون يناقشون مع كييف ضمانات أمنية مستقبلية

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس في خطاب أمام البرلمان الخميس أن ألمانيا ودولًا حليفة تجري محادثات مع كييف بشأن ضمانات أمنية مستقبلية.



وقال شولتس الذي سيستقبله جو بايدن في البيت الأبيض الجمعة: "نتحدث مع كييف ودول شريكة أخرى بشأن ضمانات أمنية مستقبلية لأوكرانيا تمهيدًا لسلام دائم في هذا البلد."



وأضاف: "هذه الضمانات الأمنية تفترض حتمًا أن تنجح أوكرانيا في الدفاع عن نفسها في هذه الحرب، متعهدًا أن تواصل ألمانيا مساعدة أوكرانيا التي غزتها القوات الروسية قبل عام."



ويأتي خطاب شولتس بعد أكثر من عام بقليل من شن موسكو غزوها لأوكرانيا، ما دفع المستشار إلى إعلان حقبة جديدة في الدفاع الألماني والسياسة الخارجية للبلاد.