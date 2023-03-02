بلينكن يدعو روسيا إلى تمديد إتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

بلينكن يدعو روسيا إلى تمديد إتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال إجتماع لمجموعة العشرين الخميس روسيا بتجديد الإتفاق الخاص بتصدير الحبوب الأوكرانية الذي ينتهي هذا الشهر.



وتنبع مبادرة حبوب البحر الأسود، وهي التسمية الرسمية للإتفاقية الخاصة بصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، من إتفاقية أبرمت في 22 أيار وساعدت في التخفيف من أزمة الغذاء العالمية التي سببتها الحرب. ثم جددت في منتصف تشرين الثاني لأربعة أشهر تنتهي في 18 آذار.



وقال بلينكن في نيودلهي لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين: "من الضروري أن تتحدث مجموعة العشرين من أجل تمديد وتوسيع مبادرة الحبوب لتعزيز الأمن الغذائي للفئات الأكثر ضعفًا".



وأشار أيضًا وفق فحوى تصريحاته إلى أن "روسيا أبطأت بشكل متعمد ومنهجي وتيرة عمليات التفتيش، مما أدى إلى تجمع أعداد من السفن التي يمكنها توصيل الغذاء إلى العالم اليوم".



وأتاحت الإتفاقية تصدير نحو 20 مليون طن من الحبوب بعد أن منع الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022 خروج السفن الموانئ الأوكرانية إذ أبدت موسكو قلقها حيال الأنشطة البحرية الأوكرانية.