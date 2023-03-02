مسؤول محطة القطار اليوناني يعترف بالخطأ!... ووزير النقل يعتذر من العائلات

مسؤول محطة القطار اليوناني يعترف بالخطأ!... ووزير النقل يعتذر من العائلات

اعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية ان مدير محطة القطار لدى حدوث المأساة التي راح ضحيتها 46 شخصا على الاقل "اعترف" بمسؤوليته عن الحادث. وقال يانيس إيكونومو للصحافيين "أعتقد أن رئيس المحطة اعترف بالمسؤولية والإهمال والخطأ".



من جانبه، قدم وزير النقل اليوناني الجديد يورغوس ييرابيتريتيس اعتذاره من أسر ضحايا حادث القطار الذي وقع مساء الثلاثاء في لاريسا في وسط البلاد.



وقال "أود أولا وقبل كل شيء أن أعتذر لعائلات الأشخاص الذين فقدوا حياتهم مع ممارسة النقد الذاتي الكامل للنظام السياسي والدولة"، بعد توجيه انتقادات إلى الإخفاقات الجسيمة في شبكة السكك الحديد في اليونان.