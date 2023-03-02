تأسيس المجموعة البرلمانية الألمانية اللبنانية في البرلمان الألماني

تأسيس المجموعة البرلمانية الألمانية اللبنانية في البرلمان الألماني

عُقد في مقرّ البرلمان الألماني إجتماعاً بين مجموعة من النواب الألمان والسفير اللبناني في برلين د. مصطفى أديب والطاقم الدبلوماسي في السفارة وتم الإعلان عن تأسيس المجموعة النيابية الألمانية اللبناني Lebanese German Parliamentary Circle وذلك بهدف تكثيف التعاون المشترك والحوار البنّاء في المواضيع التي تهمّ الجانبين اللبناني والألماني .



تأتي هذه الخطوة بعد جهود بذلتها سفارة لبنان في برلين خصوصاً في ظلّ الظروف الحالية التي يمرّ بها لبنان علماً ان هذه المجموعة تؤسس للمرة الأولى في تاريخ العلاقات اللبنانية الألمانية.



ستعقد هذه اللجنة عدة إجتماعات في السنة لبحث المواضيع التي تهمّ لبنان.



وتضم المجموعة البرلمانية أربعة عشرة نائباً من البرلمان الألماني يمثّلون مختلف الأحزاب الألمانية .



وتم الإتفاق على توجيه الدعوة لمجموعة من البرلمانيين اللبنانيين لزيارة البرلمان الألماني وذلك عبر القنوات الرسمية.