الصين تنضم إلى روسيا في رفض صدور إعلان مشترك لمجموعة العشرين

انضمت الصين إلى روسيا في رفض تأييد مطالبة موسكو بوقف الأعمال الحربية في أوكرانيا، على ما أظهر بيان لاجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المنعقد في نيودلهي.



والدولتان هما الوحيدتان بين أعضاء مجموعة العشرين اللتان رفضتا البيان الذي يطالب روسيا "بالانسحاب الكامل وغير المشروط من الأراضي الأوكرانية".