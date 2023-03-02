باريس تصف تخصيب إيران لليورانيوم بأنه "مقلق جدًا"

وصفت فرنسا التطورات التي يشهدها البرنامج النووي الإيراني بأنها "مقلقة للغاية" بعدما أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بالعثور على جزيئات من اليورانيوم مخصبة بنسبة تزيد عن 80 %.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية آن كلير لوجندر للصحافيين: "هذا التقرير يشير إلى مسار مقلق للغاية تتبعه إيران وليس له أي مبرر... إنه تطور غير مسبوق وخطير جدًا".