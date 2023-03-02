تبرئة الفرنسي بنجامين بريار في إيران لكنه ما زال سجينًا

أعلن محامي وعائلة الفرنسي بنجامين بريار المحتجز في إيران منذ نهاية أيار 2020 حيث حُكم عليه بالسجن ثماني سنوات أنه "بُرئ من جميع التهم" في الاستئناف في 16 شباط/فبراير لكنه ما زال مسجونًا.



وقال محاميه الفرنسي فيليب فالان ان بعد الحكم بالبراءة، أمرت المحكمة في 17 شباط "بالإفراج الفوري عنه"، لكن "الحرس الثوري لم يفرج عنه ويبقيه في السجن".



وبريار مضرب عن الطعام منذ 28 كانون الثاني.