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روسيا تحذر من "عواقب وخيمة" لضلوع واشنطن والناتو في أوكرانيا

أخبار دولية
2023-03-02 | 09:00
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روسيا تحذر من &quot;عواقب وخيمة&quot; لضلوع واشنطن والناتو في أوكرانيا
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روسيا تحذر من "عواقب وخيمة" لضلوع واشنطن والناتو في أوكرانيا

حذرت روسيا من أن ضلوع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في الحرب في أوكرانيا يجازف بالتسبب بـ"عواقب وخيمة"، وذلك في كلمة لنائب وزير الخارجية قاطعها العديد من الدبلوماسيين الغربيين.
      
وقال سيرغي ريابكوف في "مؤتمر نزع السلاح" في جنيف إن "التهديد الاستراتيجي الأكثر حدة تمثله الآن الولايات المتحدة وسياسة الناتو الهادفة إلى زيادة تأجيج الصراع داخل أوكرانيا وحولها".
      
واعتبر أن "ضلوعهما المتزايد في مواجهة مسلحة محفوفة بصدام عسكري مباشر لقوى نووية له عواقب وخيمة".
      
وألقى ريابكوف كلمته في قاعة فارغة إلى حد كبير، بعد أن اختار العديد من الدبلوماسيين الغربيين بشكل خاص التجمهر رمزيا لالتقاط الصور أمام رسم جداري بلوني العلم الأوكراني الأزرق والأصفر، أثناء إلقائه كلمته. 
     
لكنه تفادى مغادرة جماعية كبيرة كالتي قوبلت بها كلمة وزير الخارجية سيرغي لافروف بالفيديو أمام نفس المؤتمر العام الماضي.
      
وقالت السفيرة الأوكرانية يفهينيا فيليبنكو لوكالة فرانس برس: "نعتبر هذا تعبيرا استثنائيا عن التضامن مع الشعب الأوكراني الذي يقاوم عدوانا روسيا غير مبرر".
      
بدوره، قال السفير البريطاني سايمون مانلي: "إلى ان تسحب روسيا دباباتها من الساحة الاوكرانية ... نحن هنا لنظهر دعمنا لزميلتنا الأوكرانية". وأضاف: "معركتهم هي معركتنا".
      
ومؤتمر نزع السلاح أهم منتدى متعدد الاطراف من نوعه في العالم. وقد تأسس في 1979 بهدف وضع حد لسباق التسلح خلال الحرب الباردة. 
     
والمؤتمر ليس هيئة تابعة للأمم المتحدة، لكنه يعقد اجتماعاته في مقر الأمم المتحدة في جنيف ثلاث مرات كل عام لمناقشة مراقبة الأسلحة ونزعها مع التركيز على كبح جماح سباق التسلح النووي.
      
غير أن الكلمات التي تُلقى على منصة المؤتمر تتزايد عدائية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عام.
      
وفي افتتاح جلسة المؤتمر الإثنين، انتقدت مساعدة وزير الخارجية الاميركي لشؤون مراقبة السلاح والأمن الدولي بوني جنكينز، تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة نيو ستارت، آخر معاهدة للحد من السلاح النووي بين موسكو وواشنطن.
      
وقالت إن "روسيا تظهر للعالم مرة أخرى إنها ليست قوة نووية على قدر من المسؤولية"، محذرة من "أننا نواجه بيئة أمنية غير مستقرة بشكل كبير تُبعدنا عن التحرك الجماعي هنا".
      
وشدد ريابكوف الخميس أن ليس أمام روسيا سوى خيار تعليق مشاركتها في المعاهدة نظرا لأن "حربا هجينة بالكامل شُنت علينا".
     
وقال: "في نفس الوقت، كما سبق القول، سنواصل الالتزام بالحدود العددية للأسلحة الاستراتيجية الهجومية".
      
ومن المتوقع أن يخاطب ريابكوف في وقت لاحق الخميس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
      
وألقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كلمة بالفيديو أمام ذلك المجلس صباح الخميس، شدد فيها على الحاجة لتوسيع مهمة لجنة تحقيق رفيعة المستوى في جرائم حرب، لتشمل أفعال روسيا في أوكرانيا.
      
وقال: "طالما استمرت روسيا في شن حربها، يجب أن تستمر لجنة التحقيق في توثيق مثل هذه الانتهاكات، وتوفير سجل محايد لما يحدث، وأساس لجهود وطنية ودولية لمحاسبة الجناة".
      
كما أشاد بقرار المجلس تعيين خبير لرصد الانتهاكات داخل روسيا.
      
ولفت الى أن "الحكومات التي ترتكب فظائع في الخارج من المحتمل أيضًا أن تنتهك حقوق الناس في الداخل، وهذا بالضبط ما تفعله روسيا".

أخبار دولية

روسيا

واشنطن

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أوكرانيا

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