الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
22
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
22
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقتل 210 مدنيين خلال 24 يوماً من المعارك في صوماليلاند
أخبار دولية
2023-03-02 | 10:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مقتل 210 مدنيين خلال 24 يوماً من المعارك في صوماليلاند
مقتل 210 مدنيين خلال 24 يوماً من المعارك في صوماليلاند
قُتل 210 مدنيين على الأقلّ في معارك دارت على مدى 24 يوماً في صوماليلاند، المنطقة الصومالية الانفصالية التي شهدت مواجهات بين مجموعات موالية لمقديشو وقوات انفصالية، بحسب ما أفاد رئيس بلدية الخميس.
وقال إبراهيم علي اسماعيل رئيس مدينة لاسعانود في مؤتمر صحافي إنّ "210 مدنيين قتلواً وأصيب 680 آخرون بجروح" في المدينة المتنازع عليها.
وكانت حصيلة سابقة نشرها مدير مستشفى في المدينة في 23 شباط أفادت عن مقتل 96 شخصاً.
وصوماليلاند التي كانت سابقاً أرضاً بريطانية، أعلنت استقلالها عن الصومال في العام 1991 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
ومنذ ذلك الحين، تشهد هذه المنطقة استقراراً نسبياً بينما دمّرت الصومال عقود من الحرب الأهلية والتمرّد الإسلامي.
لكنّ توتّرات ظهرت في الأشهر الأخيرة أدت إلى معارك بين القوات الانفصالية في صوماليلاند ومجموعات موالية للحكومة الصومالية، وخصوصاً في منطقة لاسعانود المتنازع عليها بين صوماليلاند وجارتها بونتلاند، وهي منطقة أخرى في الصومال موالية لمقديشو.
واندلعت أعمال العنف الأخيرة منذ 24 يوماً، تحديداً في السادس من شباط، بعد ساعات على نشر زعماء قبليين بياناً تعهّدوا فيه بدعم "وحدة وسلامة جمهورية الصومال الفدرالية"، فيما حثّوا صوماليلاند على سحب قواتها من المنطقة.
وأعلنت السلطات وقفاً لإطلاق النار في العاشر من شباط، غير أنّ الطرفين يتبادلان الاتّهامات بانتهاكه.
وفي 28 شباط، استُهدف مستشفى تعمل فيها "منظمة أطباء بلا حدود"، "للمرة الرابعة خلال ثلاثة أسابيع"، وفقاً للمنظمة غير الحكومية.
وقالت "أطباء بلا حدود" إنّ "ما نشهده اليوم هو وضع يائس حيث المعاناة الإنسانية هائلة".
وأثار القتال ردود فعل دولية، بما في ذلك من جانب كلّ من قطر وتركيا والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة، التي دعت الثلاثاء في بيان مشترك إلى إنهاء العنف.
وأعربت الدول الموقعة على البيان عن "قلقها في مواجهة النزاع الجاري كما دعت كل الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عائق والدخول في حوار بنّاء وسلمي".
آخر الأخبار
أخبار دولية
قتلى
مدنيين
معارك
صوماليلاند
التالي
الشرطة الإسرائيلية تشتبك مع متظاهرين ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب
فض اعتصام في النروج للسكان الأصليين والناشطة غريتا تونبرغ احتجاجا على تشغيل توربينات هوائية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-01-12
عشرة قتلى على الأقل في معارك بين فصيلين متمردين في كولومبيا
أخبار دولية
2023-01-12
عشرة قتلى على الأقل في معارك بين فصيلين متمردين في كولومبيا
0
أخبار دولية
14:08
ارتفاع حصيلة قتلى حادث تصادم القطارين في اليونان إلى 57 قتيلاً
أخبار دولية
14:08
ارتفاع حصيلة قتلى حادث تصادم القطارين في اليونان إلى 57 قتيلاً
0
أخبار دولية
13:20
ثلاثة قتلى وأربعة جرحى في انهيار ثلجي في كندا
أخبار دولية
13:20
ثلاثة قتلى وأربعة جرحى في انهيار ثلجي في كندا
0
أخبار دولية
2023-03-01
السفير الفلسطيني يدعو مجلس الأمن الدولي لـ"حماية" مواطنيه المدنيين
أخبار دولية
2023-03-01
السفير الفلسطيني يدعو مجلس الأمن الدولي لـ"حماية" مواطنيه المدنيين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:05
الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص أكثر من 800 مليون يورو لحماية المحيطات
أخبار دولية
15:05
الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص أكثر من 800 مليون يورو لحماية المحيطات
0
أخبار دولية
14:37
بايدن يستقبل الأسبوع المقبل رئيسة المفوضية الأوروبية
أخبار دولية
14:37
بايدن يستقبل الأسبوع المقبل رئيسة المفوضية الأوروبية
0
أخبار دولية
14:21
المغرب والاتحاد الأوروبي يعتزمان توسيع شراكتهما لتشمل إسرائيل
أخبار دولية
14:21
المغرب والاتحاد الأوروبي يعتزمان توسيع شراكتهما لتشمل إسرائيل
0
أخبار دولية
14:12
أوكرانيا تأمر بإجلاء الفئات الهشّة من سكان مدينة كوبيانسك وسط قصف روسي
أخبار دولية
14:12
أوكرانيا تأمر بإجلاء الفئات الهشّة من سكان مدينة كوبيانسك وسط قصف روسي
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2023-02-18
لندن تهدي أسبوع الموضة للمصممة الراحلة فيفيان ويستوود
موضة وجمال
2023-02-18
لندن تهدي أسبوع الموضة للمصممة الراحلة فيفيان ويستوود
0
منوعات
08:36
لوحة لكاندينسكي بيعت لقاء 44,7 مليون دولار في مزاد بلندن
منوعات
08:36
لوحة لكاندينسكي بيعت لقاء 44,7 مليون دولار في مزاد بلندن
0
اخبار البرامج
2023-01-16
"تعا قلو بيزعل"... ضحك وانتقاد ساخر على الـ LBCI
اخبار البرامج
2023-01-16
"تعا قلو بيزعل"... ضحك وانتقاد ساخر على الـ LBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
07:47
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ينطلق إلى الفضاء في أطول مهمة علمية للعرب
تقارير نشرة الاخبار
07:47
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ينطلق إلى الفضاء في أطول مهمة علمية للعرب
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
كيفن دورنت يتألق مع الفينكس وميلواكي بكس يحقق فوزه الـ16 على التوالي
تقارير نشرة الاخبار
14:16
كيفن دورنت يتألق مع الفينكس وميلواكي بكس يحقق فوزه الـ16 على التوالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
ابداع لبناني في باريس من خلال مجموعة دار جورج حبيقة
تقارير نشرة الاخبار
13:58
ابداع لبناني في باريس من خلال مجموعة دار جورج حبيقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ما هي الاسباب التي دفعت بالمؤرخ الفرنسي ارنست رنان الى التعلق في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ما هي الاسباب التي دفعت بالمؤرخ الفرنسي ارنست رنان الى التعلق في لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ماكرون في الغابون.. فهل ينجح برأب الصدع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ماكرون في الغابون.. فهل ينجح برأب الصدع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
"سجلوا زرعكن واحفظوا حقكن".. السجل الزراعي انطلق!
تقارير نشرة الاخبار
13:54
"سجلوا زرعكن واحفظوا حقكن".. السجل الزراعي انطلق!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ممرضات وممرضو لبنان يعملون لقاء دون الحد الادنى للعيش
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ممرضات وممرضو لبنان يعملون لقاء دون الحد الادنى للعيش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قيمة السرقة ٨٠٠ الف دولار وإخلاء السبيل بكفالة ٢٠ مليون ليرة فقط!
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قيمة السرقة ٨٠٠ الف دولار وإخلاء السبيل بكفالة ٢٠ مليون ليرة فقط!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
في طرابلس... سكان يمضون ليلتهم في العراء بسبب تصدّع مبناهم!
تقارير نشرة الاخبار
13:23
في طرابلس... سكان يمضون ليلتهم في العراء بسبب تصدّع مبناهم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
في طرابلس... إما ابتزاز أو "صلبطة" والا فلا كهرباء!
تقارير نشرة الاخبار
13:20
في طرابلس... إما ابتزاز أو "صلبطة" والا فلا كهرباء!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:09
إنخفاض بأسعار المحروقات...
خبر عاجل
02:09
إنخفاض بأسعار المحروقات...
2
اقتصاد
09:09
ارتفاع بأسعار المحروقات
اقتصاد
09:09
ارتفاع بأسعار المحروقات
3
اقتصاد
09:53
"الإقتصاد" حدّدت سعر ربطة الخبز
اقتصاد
09:53
"الإقتصاد" حدّدت سعر ربطة الخبز
4
خبر عاجل
12:36
وزير الاقتصاد يصدر قرار التسعير بالدولار
خبر عاجل
12:36
وزير الاقتصاد يصدر قرار التسعير بالدولار
5
فنّ
05:13
فستان خطوبة ماريتا الحلاني الى الواجهة... هل ارتدته سابقاً في "بردانة أنا"؟ (فيديو)
فنّ
05:13
فستان خطوبة ماريتا الحلاني الى الواجهة... هل ارتدته سابقاً في "بردانة أنا"؟ (فيديو)
6
خبر عاجل
04:51
كهرباء لبنان: حملة نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية بدءًا من صباح يوم الإثنين المقبل
خبر عاجل
04:51
كهرباء لبنان: حملة نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية بدءًا من صباح يوم الإثنين المقبل
7
صحف اليوم
00:05
نصيحة عربية لبري: إنسوا فرنجية! (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:05
نصيحة عربية لبري: إنسوا فرنجية! (نداء الوطن)
8
تقارير نشرة الاخبار
13:09
عرض جديد من مصرف لبنان...
تقارير نشرة الاخبار
13:09
عرض جديد من مصرف لبنان...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store