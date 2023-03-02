الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
22
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
22
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المفوض الأوروبي لسياسة الجوار يشيد "بمساهمة المغرب" في حرب أوكرانيا
أخبار دولية
2023-03-02 | 11:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
المفوض الأوروبي لسياسة الجوار يشيد "بمساهمة المغرب" في حرب أوكرانيا
المفوض الأوروبي لسياسة الجوار يشيد "بمساهمة المغرب" في حرب أوكرانيا
أشاد مفوض الاتحاد الأوربي لسياسة الجوار أوليفر فارهيلي الخميس "بمساهمة المغرب" في حرب أوكرانيا "سياسيا وماديا"، متحدثا لأول مرة عن "عرض... لتقديم دبابات روسية لأوكرانيا". في حين تؤكد الرباط أنها ليست طرفا في هذه الحرب.
وقال فارهيلي في مؤتمر صحافي بالرباط إثر مباحثات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة "تحدثنا أيضا عن مساهمة المغرب في الحرب الروسية على أوكرانيا. المغرب ساهم ليس فقط سياسيا بل أيضا ماديا".
وأضاف "كان هناك عرض، حسب ما قرأت في صحفكم، لمنح دبابات روسية قديمة لأوكرانيا، والمغرب بالنسبة لنا شريك رئيسي".
وكانت وسائل إعلام دولية ومغربية ذكرت في الأسابيع الأخيرة أن المغرب أرسل دبابات روسية قديمة لأوكرانيا في بداية السنة.
لكن وزير الخارجية ناصر بوريطة أكد الثلاثاء أن المغرب "ليس طرفا في النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا، ولا ولم يساهم بأي شكل من الأشكال في هذا النزاع".
واتخذ المغرب، الذي يعتبر حليفا تقليديا للغرب، موقفا حياديا إزاء هذه الحرب وسبق له أن غاب عن التصويت على قرارات أممية تدين روسيا.
وهو ما فسر برغبة الرباط تجنب موقف سلبي من موسكو بخصوص نزاع الصحراء الغربية، الذي لا يزال ينظر فيه مجلس الأمن الدولي.
لكن الرباط صوتت الخميس الماضي لصالح قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بانسحاب "فوري" للقوات الروسية من أوكرانيا، وفق ما أكدت وسائل إعلام مغربية.
الثلاثاء أوضح بوريطة، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي بالرباط عقب مباحثات مع نظيره النمساوي بيتر لونسكي، "في كل مرة يكون هناك تصويت داخل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة كان المغرب دائما يغيب عن التصويت، باستثناء عندما يكون القرار يهم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي".
آخر الأخبار
أخبار دولية
المفوض الأوروبي
سياسة الجوار
المغرب
حرب أوكرانيا
التالي
الشرطة الإسرائيلية تشتبك مع متظاهرين ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب
فض اعتصام في النروج للسكان الأصليين والناشطة غريتا تونبرغ احتجاجا على تشغيل توربينات هوائية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:21
المغرب والاتحاد الأوروبي يعتزمان توسيع شراكتهما لتشمل إسرائيل
أخبار دولية
14:21
المغرب والاتحاد الأوروبي يعتزمان توسيع شراكتهما لتشمل إسرائيل
0
منوعات
2023-02-28
تهمة الاغتصاب تلاحق نجم المغرب وسان جرمان أشرف حكيمي
منوعات
2023-02-28
تهمة الاغتصاب تلاحق نجم المغرب وسان جرمان أشرف حكيمي
0
أخبار دولية
2023-02-27
ماكرون يريد "المضي قدما" مع المغرب والجزائر بعيدا من "الجدل"
أخبار دولية
2023-02-27
ماكرون يريد "المضي قدما" مع المغرب والجزائر بعيدا من "الجدل"
0
أخبار دولية
2023-02-25
عقوبات أوروبية جديدة تستهدف 121 فرداً وكياناً على خلفية حرب أوكرانيا
أخبار دولية
2023-02-25
عقوبات أوروبية جديدة تستهدف 121 فرداً وكياناً على خلفية حرب أوكرانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:05
الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص أكثر من 800 مليون يورو لحماية المحيطات
أخبار دولية
15:05
الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص أكثر من 800 مليون يورو لحماية المحيطات
0
أخبار دولية
14:37
بايدن يستقبل الأسبوع المقبل رئيسة المفوضية الأوروبية
أخبار دولية
14:37
بايدن يستقبل الأسبوع المقبل رئيسة المفوضية الأوروبية
0
أخبار دولية
14:21
المغرب والاتحاد الأوروبي يعتزمان توسيع شراكتهما لتشمل إسرائيل
أخبار دولية
14:21
المغرب والاتحاد الأوروبي يعتزمان توسيع شراكتهما لتشمل إسرائيل
0
أخبار دولية
14:12
أوكرانيا تأمر بإجلاء الفئات الهشّة من سكان مدينة كوبيانسك وسط قصف روسي
أخبار دولية
14:12
أوكرانيا تأمر بإجلاء الفئات الهشّة من سكان مدينة كوبيانسك وسط قصف روسي
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
08:36
لوحة لكاندينسكي بيعت لقاء 44,7 مليون دولار في مزاد بلندن
منوعات
08:36
لوحة لكاندينسكي بيعت لقاء 44,7 مليون دولار في مزاد بلندن
0
موضة وجمال
05:16
ضجة فساتين خلال عرض في اسبوع باريس للموضة تحيةً للمصمم الراحل باكو رابان
موضة وجمال
05:16
ضجة فساتين خلال عرض في اسبوع باريس للموضة تحيةً للمصمم الراحل باكو رابان
0
أخبار دولية
06:38
مسؤول محطة القطار اليوناني يعترف بالخطأ!... ووزير النقل يعتذر من العائلات
أخبار دولية
06:38
مسؤول محطة القطار اليوناني يعترف بالخطأ!... ووزير النقل يعتذر من العائلات
0
أخبار لبنان
07:29
حمية بموضوع الترسيم مع قبرص: أنهينا العمل كوزارة الأشغال وأرسلنا تقريراً كاملاً
أخبار لبنان
07:29
حمية بموضوع الترسيم مع قبرص: أنهينا العمل كوزارة الأشغال وأرسلنا تقريراً كاملاً
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
كيفن دورنت يتألق مع الفينكس وميلواكي بكس يحقق فوزه الـ16 على التوالي
تقارير نشرة الاخبار
14:16
كيفن دورنت يتألق مع الفينكس وميلواكي بكس يحقق فوزه الـ16 على التوالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
ابداع لبناني في باريس من خلال مجموعة دار جورج حبيقة
تقارير نشرة الاخبار
13:58
ابداع لبناني في باريس من خلال مجموعة دار جورج حبيقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ما هي الاسباب التي دفعت بالمؤرخ الفرنسي ارنست رنان الى التعلق في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ما هي الاسباب التي دفعت بالمؤرخ الفرنسي ارنست رنان الى التعلق في لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ماكرون في الغابون.. فهل ينجح برأب الصدع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ماكرون في الغابون.. فهل ينجح برأب الصدع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
"سجلوا زرعكن واحفظوا حقكن".. السجل الزراعي انطلق!
تقارير نشرة الاخبار
13:54
"سجلوا زرعكن واحفظوا حقكن".. السجل الزراعي انطلق!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ممرضات وممرضو لبنان يعملون لقاء دون الحد الادنى للعيش
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ممرضات وممرضو لبنان يعملون لقاء دون الحد الادنى للعيش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قيمة السرقة ٨٠٠ الف دولار وإخلاء السبيل بكفالة ٢٠ مليون ليرة فقط!
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قيمة السرقة ٨٠٠ الف دولار وإخلاء السبيل بكفالة ٢٠ مليون ليرة فقط!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
في طرابلس... سكان يمضون ليلتهم في العراء بسبب تصدّع مبناهم!
تقارير نشرة الاخبار
13:23
في طرابلس... سكان يمضون ليلتهم في العراء بسبب تصدّع مبناهم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
في طرابلس... إما ابتزاز أو "صلبطة" والا فلا كهرباء!
تقارير نشرة الاخبار
13:20
في طرابلس... إما ابتزاز أو "صلبطة" والا فلا كهرباء!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:09
إنخفاض بأسعار المحروقات...
خبر عاجل
02:09
إنخفاض بأسعار المحروقات...
2
اقتصاد
09:09
ارتفاع بأسعار المحروقات
اقتصاد
09:09
ارتفاع بأسعار المحروقات
3
اقتصاد
09:53
"الإقتصاد" حدّدت سعر ربطة الخبز
اقتصاد
09:53
"الإقتصاد" حدّدت سعر ربطة الخبز
4
خبر عاجل
12:36
وزير الاقتصاد يصدر قرار التسعير بالدولار
خبر عاجل
12:36
وزير الاقتصاد يصدر قرار التسعير بالدولار
5
فنّ
05:13
فستان خطوبة ماريتا الحلاني الى الواجهة... هل ارتدته سابقاً في "بردانة أنا"؟ (فيديو)
فنّ
05:13
فستان خطوبة ماريتا الحلاني الى الواجهة... هل ارتدته سابقاً في "بردانة أنا"؟ (فيديو)
6
خبر عاجل
04:51
كهرباء لبنان: حملة نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية بدءًا من صباح يوم الإثنين المقبل
خبر عاجل
04:51
كهرباء لبنان: حملة نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية بدءًا من صباح يوم الإثنين المقبل
7
صحف اليوم
00:05
نصيحة عربية لبري: إنسوا فرنجية! (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:05
نصيحة عربية لبري: إنسوا فرنجية! (نداء الوطن)
8
تقارير نشرة الاخبار
13:09
عرض جديد من مصرف لبنان...
تقارير نشرة الاخبار
13:09
عرض جديد من مصرف لبنان...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store