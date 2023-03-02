بلينكن: قلت للافروف "أنهوا هذه الحرب العدوانية" على أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنّه طلب من نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء المقتضب الذي جمعهما على هامش اجتماع لمجموعة الدول العشرين في نيودلهي اليوم، "إنهاء الحرب العدوانية" الروسية على أوكرانيا.



وقال الوزير الأميركي للصحافيين: "لقد قلت لوزير الخارجية الروسي ما سبق وأن قلته، على غرار كثر آخرين، الأسبوع الماضي في الأمم المتّحدة وما قاله العديد من وزراء خارجية دول مجموعة العشرين اليوم: ضعوا حدّاً لهذه الحرب العدوانية وانخرطوا في دبلوماسية هادفة يمكن أن تثمر سلاماً عادلاً ودائماً".