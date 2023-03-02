توقف شبكة القطارات في اليونان بسبب إضراب احتجاجاً على كارثة التصادم

شهدت شبكة السكك الحديد في اليونان شللاً الخميس بسبب إضراب لمدة 24 ساعة دعا إليه الاتحاد اليوناني للسكك الحديد للتنديد بحادث التصادم الذي وقع بين قطارين وأسفر عن مقتل 47 شخصاً على الأقلّ.في الدعوة للإضراب، دان الاتحاد الذي يضم جميع نقابات عمال السكك الحديد "عدم الاحترام الذي أظهرته الحكومات على مر الزمان حيال شبكة السكك الحديد اليونانية مما أدّى" إلى الكارثة التي وقعت مساء الثلاثاء.وتعرّضت اليونان ليل الثلاثاء لواحد من أسوأ حوادث السكك الحديد في السنوات الأخيرة. ووقع التصادم بين قطارين كانا يسيران على السكة نفسها لعدة كيلومترات في وادي تيمبي في ثيساليا (وسط).وقالت النقابات في بيان "لسوء الحظ فإن مطالبنا المستمرة لمزيد من الموظفين الدائمين وتدريب أفضل وخصوصا اعتماد تقنيات السلامة الحديثة ألقيت كلها في سلة المهملات".كما توقفت شبكة القطارات بين المدن والتابعة أيضا لشركة "هيللينيك ترين" المسؤولة عن قطاع النقل بالسكك الحديد في اليونان.كما توقف العاملون في مترو أثينا عن العمل الخميس بين الساعة 0400 والساعة 2200 ت غ.وفي بيان، أوضح اتحاد موظفي مترو أثينا أنّ "ثمة مشاكل مشتركة" مع شركة السكك الحديد.وأضاف "منذ سنوات تشكو نقابتنا من نقص كبير في المعدّات وقطع الغيار ونقص كبير في العاملين الأمر الذي يرغم الموظفين على العمل لساعات طويلة مرهقة".