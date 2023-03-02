الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

توقف شبكة القطارات في اليونان بسبب إضراب احتجاجاً على كارثة التصادم

أخبار دولية
2023-03-02 | 11:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
توقف شبكة القطارات في اليونان بسبب إضراب احتجاجاً على كارثة التصادم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
توقف شبكة القطارات في اليونان بسبب إضراب احتجاجاً على كارثة التصادم

توقف شبكة القطارات في اليونان بسبب إضراب احتجاجاً على كارثة التصادم

شهدت شبكة السكك الحديد في اليونان شللاً الخميس بسبب إضراب لمدة 24 ساعة دعا إليه الاتحاد اليوناني للسكك الحديد للتنديد بحادث التصادم الذي وقع بين قطارين وأسفر عن مقتل 47 شخصاً على الأقلّ.
     
في الدعوة للإضراب، دان الاتحاد الذي يضم جميع نقابات عمال السكك الحديد "عدم الاحترام الذي أظهرته الحكومات على مر الزمان حيال شبكة السكك الحديد اليونانية مما أدّى" إلى الكارثة التي وقعت مساء الثلاثاء.
      
وتعرّضت اليونان ليل الثلاثاء لواحد من أسوأ حوادث السكك الحديد في السنوات الأخيرة. ووقع التصادم بين قطارين كانا يسيران على السكة نفسها لعدة كيلومترات في وادي تيمبي في ثيساليا (وسط).
      
وقالت النقابات في بيان "لسوء الحظ فإن مطالبنا المستمرة لمزيد من الموظفين الدائمين وتدريب أفضل وخصوصا اعتماد تقنيات السلامة الحديثة ألقيت كلها في سلة المهملات".
     
كما توقفت شبكة القطارات بين المدن والتابعة أيضا لشركة "هيللينيك ترين" المسؤولة عن قطاع النقل بالسكك الحديد في اليونان.
     
كما توقف العاملون في مترو أثينا عن العمل الخميس بين الساعة 0400 والساعة 2200 ت غ.
      
وفي بيان، أوضح اتحاد موظفي مترو أثينا أنّ "ثمة مشاكل مشتركة" مع شركة السكك الحديد.
      
وأضاف "منذ سنوات تشكو نقابتنا من نقص كبير في المعدّات وقطع الغيار ونقص كبير في العاملين الأمر الذي يرغم الموظفين على العمل لساعات طويلة مرهقة".
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

توقف

شبكة القطارات

اليونان

إضراب

LBCI التالي
الشرطة الإسرائيلية تشتبك مع متظاهرين ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب
فض اعتصام في النروج للسكان الأصليين والناشطة غريتا تونبرغ احتجاجا على تشغيل توربينات هوائية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-02-03

توقف القطارات عن العمل خلال يوم إضراب جديد في بريطانيا

LBCI
أخبار دولية
2022-12-21

الغاء مئات الرحلات على شبكة القطارات السريعة في فرنسا بسبب إضراب المراقبين

LBCI
أخبار دولية
14:08

ارتفاع حصيلة قتلى حادث تصادم القطارين في اليونان إلى 57 قتيلاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:02

ارتفعت صيرفة فتوقفت مواقع شركتي الخلوي… ما الرابط؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:05

الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص أكثر من 800 مليون يورو لحماية المحيطات

LBCI
أخبار دولية
14:37

بايدن يستقبل الأسبوع المقبل رئيسة المفوضية الأوروبية

LBCI
أخبار دولية
14:21

المغرب والاتحاد الأوروبي يعتزمان توسيع شراكتهما لتشمل إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
14:12

أوكرانيا تأمر بإجلاء الفئات الهشّة من سكان مدينة كوبيانسك وسط قصف روسي

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
08:36

لوحة لكاندينسكي بيعت لقاء 44,7 مليون دولار في مزاد بلندن

LBCI
موضة وجمال
05:16

ضجة فساتين خلال عرض في اسبوع باريس للموضة تحيةً للمصمم الراحل باكو رابان

LBCI
أخبار دولية
06:38

مسؤول محطة القطار اليوناني يعترف بالخطأ!... ووزير النقل يعتذر من العائلات

LBCI
أخبار لبنان
07:29

حمية بموضوع الترسيم مع قبرص: أنهينا العمل كوزارة الأشغال وأرسلنا تقريراً كاملاً

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

كيفن دورنت يتألق مع الفينكس وميلواكي بكس يحقق فوزه الـ16 على التوالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

ابداع لبناني في باريس من خلال مجموعة دار جورج حبيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

ما هي الاسباب التي دفعت بالمؤرخ الفرنسي ارنست رنان الى التعلق في لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

ماكرون في الغابون.. فهل ينجح برأب الصدع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

"سجلوا زرعكن واحفظوا حقكن".. السجل الزراعي انطلق!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

ممرضات وممرضو لبنان يعملون لقاء دون الحد الادنى للعيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

قيمة السرقة ٨٠٠ الف دولار وإخلاء السبيل بكفالة ٢٠ مليون ليرة فقط!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

في طرابلس... سكان يمضون ليلتهم في العراء بسبب تصدّع مبناهم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

في طرابلس... إما ابتزاز أو "صلبطة" والا فلا كهرباء!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:09

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
09:09

ارتفاع بأسعار المحروقات

LBCI
اقتصاد
09:53

"الإقتصاد" حدّدت سعر ربطة الخبز

LBCI
خبر عاجل
12:36

وزير الاقتصاد يصدر قرار التسعير بالدولار

LBCI
فنّ
05:13

فستان خطوبة ماريتا الحلاني الى الواجهة... هل ارتدته سابقاً في "بردانة أنا"؟ (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
04:51

كهرباء لبنان: حملة نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية بدءًا من صباح يوم الإثنين المقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

عرض جديد من مصرف لبنان...

LBCI
صحف اليوم
00:05

نصيحة عربية لبري: إنسوا فرنجية! (نداء الوطن)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة