توقيف أربعة أشخاص في إيران بتهمة تعنيف امرأة

توقيف أربعة أشخاص في إيران بتهمة تعنيف امرأة

أوقفت إيران أربعة أشخاص الخميس بعد انتشار مقطع فيديو يظهر تعرّض والدة لاعتداء أمام إحدى المدارس التي سُجلت فيها حالات تسمم طالبات، بحسب وسائل إعلام محلية.



ويظهر مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي رجلاً يرتدي ملابس مدنية يشد والدة من شعرها بعنف أمام مدرسة للبنات في طهران.



حضرت الأم بعدما أُبلغت بأنّ طالبات أصبن بتسمم جراء تنشّق نوع من الغاز، كما جرى في العديد من المدارس الأخرى في البلاد في الأسابيع الأخيرة.



وتأكدت وكالة فرانس برس من أن مقطع الفيديو صُوّر في طهران ونشر عبر الانترنت الأربعاء لكنها لم تتمكن من تحديد هوية الأشخاص فيه.



وبعد انتشار مقطع الفيديو، أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي والقضاء والشرطة العمل على معاقبة الفاعل في أسرع وقت.



وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء إن "أربعة أشخاص أوقفوا على خلفية قضية المرأة التي تعرضت للضرب أمام مدرسة أبان 13".



وكانت شرطة طهران أكدت "عدم تورط" أي شرطي "بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الواقعة".