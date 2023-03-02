وفاة المعارضة السورية البارزة بسمة قضماني في باريس بعد صراع مع المرض

رحيل بسمة قضماني...

توفيت المعارضة السورية البارزة بسمة قضماني عن عمر ناهز 65 عاماً في العاصمة الفرنسية اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان استمر سنوات، وفق ما أفادت شقيقتها وكالة فرانس برس.



وقالت الصحافية في جريدة ليبراسيون الفرنسية هالا قضماني إنّ شقيقتها توفيت في مستشفى في باريس بعد صراع مع المرض.



وقضماني، الباحثة وأستاذة العلاقات الدولية في جامعة باريس، كانت من أبرز وجوه المعارضة منذ اندلاع النزاع الذي بدأ منتصف آذار 2011 باحتجاجات سلمية ضد النظام سرعان ما تحوّلت الى نزاع مدمّر بعد قمعها بالقوة.



وشاركت في آب من العام ذاته في تأسيس المجلس الوطني السوري المعارض، ثم انضوت في صفوف الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أبرز تشكيلات المعارضة في الخارج. وكانت مراراً في عداد الوفد المفاوض الذي شارك في محادثات غير مباشرة مع ممثلين عن الحكومة السورية بإشراف الأمم المتحدة في جنيف. وانطلقت في جنيف عام 2019 لإجراء محادثات حول الدستور السوري.



وُعرفت قضماني بهدوئها ودبلوماسيتها ونضالها من أجل الحرية والديمقراطية. وخلال سنوات النزاع وانخراطها في المعارضة السياسية، حلّت ضيفة دائمة في تقارير وسائل إعلام أجنبية، خصوصاً الناطقة بالفرنسية. وشاركت في ندوات ومحاضرات نظمتها مؤسسات أكاديمية ومنتديات سياسية عربية وأجنبية.



وكتب نديم حوري، المدير التنفيذي للمبادرة العربية للإصلاح، وهي مؤسسة بحثية تعمل من أجل التغيير الديمقراطي أسستها قضماني عام 2005، على صفحته على فيسبوك: "كانت بسمة مثقفة شغوفة وناشطة ملتزمة من أجل سوريا، بلدها الحبيب، والمنطقة العربية ككلّ والتي كانت تطمح أن تراها حرة ومزدهرة".



وأضاف: "سنفتقد بسمة كثيراً وسنفكر في طرق لتكريم إرثها الغني" موضحاً أنها "تترك فراغا سيكون من المستحيل ملؤه".



وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، نعى أصدقاؤها وعارفوها الباحثة الرصينة والشجاعة.



وكتب المعارض جورج صبرا على فيسبوك: "خسرت سوريا سيدة تليق بحمل اسمها. وفقدت دمشق شيئاً من كياستها ولباقتها وتحضرها. وخسرت الثورة السورية صوتاً صادحاً وعقلاً راجحاً".



وأضاف: "اتفقنا كثيراً واختلفنا كثيراً. وبقيت بسمة قضماني تنتزع احترام الجميع".



وقضماني، وهي ابنة دبلوماسي سوري محنّك مولودة في دمشق في نيسان 1958 وأم لثلاثة أولاد، درّست العلاقات الدولية والاستراتيجية في جامعة السوربون خلال أكثر من خمسة عشر عاماً.



ونشرت مقالات ومؤلفات وكتباً بينها كتاب بالفرنسية بعنوان "الشعب الفلسطيني في المنفى"، الذي خوّلها الحصول جائزة جمعية فرنسا- فلسطين عام 1998.



وحصلت قضماني على وسام الشرف الفرنسي عام 2012 وعلى جائزة ريمون جوريس للإبداع في العمل المجتمعي عام 2011 لدورها في تأسيس مبادرة الاصلاح العربي والمساهمة في دعم الديمقراطية في المجتمعات العربية.