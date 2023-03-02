ارتفاع حصيلة قتلى حادث تصادم القطارين في اليونان إلى 57 قتيلاً

ارتفعت حصيلة حادث التصادم الكارثي الذي وقع بين قطارين في اليونان مساء الثلاثاء إلى 57 قتيلاً و56 مفقوداً، وفق حصيلة جديدة موقتة نشرتها الشرطة مساء اليوم.



وقالت المتحدّثة باسم الشرطة كونستانتيا ديموغليدو إنّ "عدد القتلى 57 ومن المحتمل أنّ شخصاً ما كان على متن القطار من دون أن يبلَّغ عن فقدانه من قبل أقاربه".