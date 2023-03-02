أوكرانيا تأمر بإجلاء الفئات الهشّة من سكان مدينة كوبيانسك وسط قصف روسي

أمرت أوكرانيا بإجلاء الفئات الهشّة من سكّان مدينة كوبيانسك الواقعة على خط المواجهة والمناطق المجاورة لها في شمال شرق البلاد مع تصاعد المخاوف من أن تسيطر روسيا على المدينة التي تتعرض للقصف.



وقالت الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف: "بدأ الإجلاء الإلزامي للعائلات التي لديها أطفال وللسكان ذوي القدرة المحدودة على الحركة في كوبيانسك... بسبب تعرّض المنطقة لقصف مستمر من القوات الروسية".



وتمثّل مدينة كوبيانسك مركزا للنقل بالسكك الحديد.