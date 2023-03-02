بايدن يستقبل الأسبوع المقبل رئيسة المفوضية الأوروبية

أعلن البيت الأبيض الخميس أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن سيستقبل في العاشر من آذار الحالي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين للبحث في الدعم لاوكرانيا وايضا مواضيع اخرى تتعلق بالمناخ والصين.وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ الزعيمين سيناقشان "تعاونهما القوي" في دعم أوكرانيا، وقضايا المناخ، وإمدادات الطاقة في أوروبا، وكيفية مواجهة "التحدّيات التي تطرحها الصين".وعلى جدول الأعمال أيضاً مباحثات حول "التنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمكافحة أزمة المناخ من خلال الاستثمار في الطاقة النظيفة من خلال سلاسل التوريد الآمنة".ووراء هذه الصيغة المبهمة، موضوع الساعة الشائك عبر الأطلسي: بمبادرة من بايدن، اعتماد خطط استثمارية كبرى في انتقال الطاقة في الولايات المتّحدة، والترويج علنًا للسلع "المصنوعة في أميركا" على سبيل المثال للسيارات الكهربائية والتي تتعرّض للانتقادات من قبل بعض الدول الأوروبية.وسيبحث بايدن وفون دير لايين أيضًا المبادرات التي اطلقت لخفض الاعتماد الأوروبي على المحروقات الروسية.وستركز المباحثات أيضاً على "مواضيع اخرى تتعلق بالأمن الدولي بما في ذلك عملنا المشترك للرد على التحديات التي تطرحها الصين".وحول هذه النقطة أيضًا، لا توافق بين واشنطن وبعض الدول الأوروبية.ويرغب الرئيس الأميركي أن يتخذ حلفاؤه الأوروبيون موقفًا أكثر حزما من بكين، دبلوماسيا وتقنيا واقتصاديا.