الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص أكثر من 800 مليون يورو لحماية المحيطات

أعلن الاتّحاد الأوروبي الخميس في افتتاح مؤتمر "محيطنا" الدولي في بنما أنه سيخصص هذا العام أكثر من 800 مليون يورو لبرامج حماية المحيطات.وقال التكتل في بيان "يؤكد الاتحاد الأوروبي التزامه الراسخ بالحوكمة الدولية للمحيطات من خلال الإعلان عن 39 التزامًا ملموسًا لعام 2023. وسيتم تمويل هذه الالتزامات بما يصل إلى 816,5 مليون يورو".ومن إجمالي هذا التمويل، سيخصص الاتحاد الأوروبي "320 مليون يورو للبحوث المتعلقة بالمحيطات لحماية التنوع البيولوجي البحري ودراسة تأثير تغيّر المناخ على المحيطات".كما "سيعمل على تحديث أقماره الاصطناعية بإطلاق (القمر) سونتينال-1سي بقيمة 250 مليون يورو".وبحسب البيان فإنّ هذا القمر "سيكون ضرورياً لمواصلة المراقبة الحينية للجبال الجليدية وذوبان الجليد في القطب الشمالي من أجل متابعة آثار تغير المناخ".وسيخصّص الاتحاد الأوروبي 12 مليون يورو "لتسهيل الوصول إلى بيانات (برنامج مراقبة كوكب الأرض) كوبرنيكوس بإنشاء مركز إقليمي للبرنامج في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تتولّى بنما إدارته".وافتتحت الدورة الثامنة لمؤتمر "محيطنا" الدولي الخميس في بنما بدعوات لإبرام معاهدة دولية في أقرب وقت تتم مناقشتها بالتوازي في الأمم المتحدة لحماية المياه الدولية ومراقبة الصيد غير المشروع بالأقمار الاصطناعية.ويناقش نحو 600 مندوب لحكومات وشركات ومنظمات غير حكومية على مدى يومين وضع إطار "للاقتصاد الأزرق" (المعادل المحيطي للاقتصاد الأخضر) من أجل الاستغلال المستدام للبحار والمحيطات وحمايتها.