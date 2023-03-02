مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فتى فلسطيني يبلغ 15 عاما ليل الخميس برصاص جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.وقالت الوزارة في بيان "استشهاد الطفل محمد نضال سليم (15 عاما) برصاص الاحتلال الحي في الظهر... عند مدخل بلدة عزون" في وسط الضفة الغربية.وأصيب شخصان آخران أحدهما طفل في حالة صحية حرجة، بحسب الوزارة التي لم تحدد ملابسات الحادث.وتواصلت وكالة فرانس برس مع الجيش الإسرائيلي الذي لم يعلق على هذه المعلومات على الفور.ويأتي مقتل الفتى في سياق تصاعد العنف في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لا سيما في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ حرب العام 1967.والأحد، تعرضت بلدة حوارة الفلسطينية لهجوم من مستوطنين إسرائيليين بعد ساعات من مقتل اثنين من المستوطنين أثناء مرورهما بسيارتهما عبر هذه البلدة في شمال الضفة الغربية.وأضرم عشرات من المستوطنين الغاضبين النار في منازل وسيارات ورشقوا البلدة بالحجارة طوال الليل.منذ بداية العام، أودى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بحياة 65 فلسطينيًا من البالغين والأطفال والمقاتلين والمدنيين.وقُتل خلال الفترة نفسها 13 بالغًا وطفلًا إسرائيليًا، بينهم أفراد من قوات الأمن ومدنيون، بالإضافة إلى امرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة فرانس يستند إلى مصادر رسمية من الجانبين.