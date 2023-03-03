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بايدن يقترب من إعلان إعادة ترشحه للرئاسة
أخبار دولية
2023-03-02 | 23:36
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بايدن يقترب من إعلان إعادة ترشحه للرئاسة
اقترب الرئيس الأميركي جو بايدن أكثر من أي وقت مضى من إعلان أنه سيسعى لولاية ثانية في عام 2024 لكنه لم يصل إلى حد تحديد موعد لإطلاق حملة إعادة انتخابه المتوقعة على نطاق واسع.
وعندما سئل خلال حديث مقتضب مع المراسلين متى سيعلن إعادة ترشحه، قال بايدن وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة ساخرة: "عندما أُعلِنُ ذلك".
وتحدث الرئيس من أروقة الكونغرس حيث كان يلتقي أعضاء في مجلس الشيوخ من حزبه الديمقراطي. وأوضح الزعيم البالغ 80 عاما وكذلك أوساطه أنه، باستثناء أي مفاجآت كبيرة، فإن السؤال لم يعد يتعلق بما إذا كان سيترشح مرة أخرى، بل متى سيعلن ترشحه.
وقد يتم الإعلان الشهر المقبل، إذ أعلن كل من باراك أوباما وبيل كلينتون عن ترشحهما لإعادة انتخابهما في نيسان، بينما اختار جورج دبليو بوش شهر أيار.
وفي مساعيه لجذب الناخبين، سيعتمد بايدن على ما حققته إدارته من نتائج اقتصادية واجتماعية، وسيركز على التناقضات بينه وبين الرئيس السابق دونالد ترامب الذي دخل بالفعل السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري.
ويرجح أيضا أن يأخذ بايدن في الحسبان واقع أن معظم رؤساء الولايات المتحدة يترشحون لولاية ثانية وأنهم غالبا ما ينجحون. ومع ذلك، فإن تقدمه في السن يظل أحد الاهتمامات الرئيسية للناخبين.
أخبار دولية
بايدن
ترشح
رئاسة
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